O jovem Nabil Ata Mohamad Amer, de 19 anos, morreu após levar um tiro na cabeça durante a operação das forças israelitas em Tulkarem, informou o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina.

De acordo com fontes de segurança palestinianas, as "forças de ocupação executaram Muhammad Ahmad Faiz al Awafi", de 36 anos, depois de cercarem a sua casa, numa operação apoiada por um grande número de veículos militares.

O Exército israelita confirmou a operação, cujo objetivo era capturar Al Awfi, que acusa de ter estado "envolvido em ataques a tiro contra comunidades israelitas e soldados das Forças de Defesa de Israel".

Para as autoridades israelitas, Al Wafi é também suspeito de participar "no assassínio de palestinianos em Tulkarem, por alegadamente cooperarem com as forças de segurança israelitas".

Os confrontos provocaram ainda ferimentos em pelo menos cinco outras peças, incluindo um oficial da Polícia de Fronteira.

A Cisjordânia vive o pior aumento da violência desde a Segunda Intifada (2000-2005), fenómeno que se agravou ainda mais após a eclosão da guerra de Israel contra o grupo islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, em 07 de outubro.

RJP // MAG

Lusa/Fim