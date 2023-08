O Ministério alega que as mulheres não têm observado a forma adequada de usar o 'hijab', ou lenço islâmico, quando vão para Band-e-Amir, na província central de Bamiyan.

Isto acontece uma semana depois do ministro, Mohammad Khalid Hanafi, ter visitado a província e ter dito às autoridades e clérigos religiosos que as mulheres não têm usado corretamente o 'hijab'.

Foram, aliás, dadas ordens à equipa de segurança para que impeça as mulheres de visitar este ponto turístico.

"Fazer turismo não é obrigatório para as mulheres", disse Hanafi.

Já o porta-voz do Ministério, Molvi Mohammad Sadiq Akif, partilhou, no sábado, um relatório dos comentários de Hanafi, no qual se incluem orientações sobre o recurso a forças de segurança, clérigos e anciãos para fazer cumprir esta proibição.

Uma gravação do discurso do ministro em Bamiyan, alinhada com o relatório de Akif, foi partilhada nas redes sociais.

"Não satisfeitos em privar meninas e mulheres da educação, do emprego e da livre circulação, os talibãs também querem tirar-lhes os parques, o desporto e agora até a natureza, como podemos ver nesta última proibição de mulheres que visitam Band-e-Amir", reagiu Heather Barr, diretora associada de direitos das mulheres da Human Rights Watch.

Numa declaração distribuída por 'email', a diretora refere que "passo a passo, os muros vão-se fechando sobre as mulheres, à medida que cada casa se torna uma prisão".

Em novembro, o Governo liderado pelos talibãs proibiu as mulheres de utilizarem espaços públicos, incluindo parques, alegando que não usavam o 'hijab' corretamente ou não seguiam regras de segregação de género.

Desde que assumiram o controlo do país, a 15 de agosto de 2021, após a retirada das forças dos EUA e da NATO, os talibãs impuseram várias restrições contra jovens e mulheres afegãs, incluindo impedir que as raparigas frequentem a escola além do sexto ano.

As mulheres afegãs também estão proibidas de trabalhar em locais e organizações não-governamentais.

Estas medidas duras desencadearam uma forte indignação internacional, incluindo de países de maioria muçulmana.

Band-e-Amir é uma grande atração turística em Bamiyan. Tornou-se o primeiro parque nacional do país em 2009 e atrai milhares de visitantes todos os anos.

É uma importante fonte de renda para os moradores locais, bem como para os negócios de turismo, restauração, hotelaria e artesanato.

