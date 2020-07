Forças de segurança da Guiné-Bissau vão receber formação sobre direitos humanos

As forças de segurança da Guiné-Bissau vão receber uma formação sobre direitos humanos no contexto do estado de emergência declarado para combate à pandemia do novo coronavírus, anunciou hoje a Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH).