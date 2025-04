Forças Armadas italianas reforçam segurança em Roma para o funeral do Papa

Roma, 24 abr 2025 (Lusa) - As Forças Armadas italianas vão reforçar a segurança com um sistema anti-drone, caças e um contratorpedeiro na costa de Fiumicino, perto do principal aeroporto de Roma, para o funeral do papa Francisco no sábado, disseram fontes oficiais.