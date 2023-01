Nos últimos dias, tem havido relatos nas redes sociais de guineenses em como estariam em curso mudanças de militares entre os quartéis do interior do país, nomeadamente nos batalhões de Mansoa, no centro do país, Gabu, no leste, e Farim, junto à fronteira com o Senegal.

"São movimentações normais de militares. São servidores públicos, podem ser transferidos de um para outro aquartelamento, como podem ser destacados para missões em qualquer parte do país", observou a fonte, em declarações à Lusa.

A fonte do Estado-Maior General das Forças Armadas não quis precisar que aquartelamentos foram abrangidos pelas mudanças, mas confirmou que militares "de alguns batalhões estão envolvidos nas trocas regulares".

A mesma fonte negou que tenha existido qualquer ordem do Estado-Maior General das Forças Armadas no sentido de impedir que os militares saíssem dos quartéis a partir das 19:00.

"Não existe nada disso. Os militares estão a fazer a sua atividade normal, fora e dentro dos quartéis", defendeu a fonte.

