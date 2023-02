Forças armadas da Ucrânia têm mais de 1.700 'drones' e 3.500 militares treinados para usá-los

O vice-primeiro-ministro da Ucrânia e responsável pela pasta da Transformação Digital, Mikhailo Fedorov, avançou hoje que as Forças Armadas ucranianas já contrataram 1.765 aeronaves não tripuladas no âmbito do chamado 'Exército Drone'.