Forças armadas colocadas em alerta máximo face a ameaça de ação militar

O chefe do Estado-Maior do Exército do Níger, general Moussa Salaou Barmou, recentemente nomeado pela junta golpista, ordenou que as forças armadas fossem colocadas em "alerta máximo", num contexto marcado por ameaças de intervenção militar externa no país.