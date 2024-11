"Drones russos foram abatidos em 12 das 25 regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, onde o alarme aéreo durou 11 horas. 27 drones desapareceram dos radares e um entrou no espaço aéreo bielorrusso", informou a Força Aérea Ucraniana.

Segundo as autoridades municipais, todos os drones que visavam a capital foram intercetados, mas os seus fragmentos e explosões danificaram vários edifícios residenciais.

Nenhuma vítima foi relatada até agora.

Os drones russos estão constantemente a mudar de tática, viajando em altitudes muito baixas para evitar grupos móveis de defesa aérea, disse a administração da cidade de Kiev.

De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no total, a Rússia lançou quase 500 drones Shaded, de fabrico iraniano, mais de 900 bombas guiadas e 30 mísseis contra a Ucrânia só esta semana.

A maioria destes ataques foram contra alvos civis e infraestruturas críticas, sublinhou. Segundo Zelensky, todos estes ataques teriam sido impossíveis se a Ucrânia tivesse tido apoio suficiente do mundo.

O líder ucraniano insistiu na importância de tomar decisões políticas que arruínem a vontade de lutar da Rússia, dando à Ucrânia a capacidade de atacar alvos militares russos com mísseis de longo alcance.

"As sanções devem aumentar e ser eficazes. Qualquer plano para evitá-las é um crime contra as pessoas e o mundo", sublinhou Zelensky, observando que a capacidade da Rússia de escapar às sanções também fortalece os regimes do Irão e da Coreia do Norte e, portanto, representa uma ameaça global.

