"Há uma aspiração que as autoridades e as pessoas aqui dos Açores tinham que será concretizada, que é a segunda tripulação dos EH-101", avançou, em declarações à agência Lusa, a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, à margem de uma visita à base aérea número 4, na ilha Terceira.

Também a Marinha Portuguesa terá um segundo salva-vidas nos Açores.

"Até ao final do ano, ou até antes, se for possível, concretizaremos estes dois importantes projetos e desígnios, respondendo, portanto, à resolução dos problemas, continuando a colaborar ativamente com as autoridades locais", salientou a ministra.

A Força Aérea portuguesa tem dois helicópteros EH-101 Merlin colocados na base aérea número 4, mas apenas uma tripulação fixa.

A atribuição de uma segunda tripulação é uma reivindicação antiga das autoridades regionais.

Em setembro de 2018, o parlamento açoriano aprovou, por unanimidade, um voto de protesto, apresentado pelo PSD/Açores, "pela ausência, na Base das Lajes, de uma segunda tripulação para os helicópteros de busca e salvamento da Força Aérea".

Tinham já sido aprovados, em 2014 e 2017, outros dois votos com o mesmo teor.

Segundo a ministra da Defesa Nacional, a Força Aérea está a desenvolver "esforços muito grandes" para treinar pilotos, que possam assegurar a segunda tripulação.

"É uma tarefa que tem a ver com os recursos, mas também com os processos complexos de qualificação dos pilotos. A Força Aérea está a desenvolver realmente esforços muito grandes e um trabalho muito intenso no plano do recrutamento e da retenção. Está a treinar pilotos que vão reforçar, de facto, a sua capacidade", apontou.

Na sua primeira visita aos Açores, Helena Carreiras destacou "a presença muito forte e muito significativa" das Forças Armadas nas regiões autónomas.

"Desempenham missões absolutamente fundamentais, não apenas missões de soberania, mas também missões de apoio à qualidade de vida das populações e esse reconhecimento é muito claro", frisou.

Em 2022, "a Marinha tem já realizadas 113 missões" de busca e salvamento, superando "todo o número de missões do ano anterior".

Já a Força Aérea conta com "perto de 250 missões" de transportes médicos, em que os doentes foram transportados entre ilhas ou para o continente português.

"As missões de busca e salvamento, em que a Marinha e a Força Aérea estão evidentemente muito implicadas são missões absolutamente fundamentais e insubstituíveis", sublinhou Helena Carreiras.

Questionada sobre a data de arranque das obras de requalificação do edifício que vai acolher o Centro do Atlântico, na base aérea número 4, a ministra disse que o projeto está a ser avaliado.

"O Centro do Atlântico está a edificar-se. Fez um trabalho magnífico até agora. Estamos neste momento a analisar as circunstâncias em que vamos desenvolver este projeto de completar a sede na BA4 para depois vir a instalar o centro e a reforçá-lo com uma equipa e com atividades que possam aqui ocorrer, trazendo também os 20 outros países que participam no centro", adiantou.

A ministra admitiu que o "contexto complexo da guerra" na Ucrânia possa obrigar a "reavaliações do plano inicial", mas garantiu que a edificação vai avançar.

"Prosseguiremos seguramente a edificar o Centro do Atlântico como um grande projeto que não é apenas da Defesa Nacional, é um projeto verdadeiramente nacional, no sentido em que nos coloca numa relação muito estreita com outros países do Atlântico, para pensar os problemas da Segurança do Atlântico, para capacitar um conjunto de parceiros para melhor defender os nossos recursos e para estabelecer diálogo político e aprofundar o conhecimento", assegurou.

Oficializado em 2021, por iniciativa do Governo português, o Centro do Atlântico, conta atualmente com 20 países signatários, de Europa, África e América.

O centro terá sede na antiga unidade de saúde da base das Lajes, que foi utilizada pela Força Aérea norte-americana e ficou desocupada aquando da redução militar que ocorreu a partir de 2015.

Em 2021, o então ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, anunciou um investimento de cerca de três milhões de euros na recuperação do edifício.

