Força Aérea suspende operações com 'drones' após aterragem forçada em Alcácer do Sal

A Força Aérea Portuguesa (FAP) anunciou a suspensão das operações com os seus 'drones' até à conclusão da investigação à aterragem forçada de um destes aparelhos ocorrida hoje no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.