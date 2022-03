A banda de Dave Grohl tinha concerto marcado para 18 de junho no Rock in Rio Lisboa, onde era cabeça-de-cartaz no palco principal do festival e no mesmo dia em que atuarão The National, Liam Gallagher e Xutos & Pontapés.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, os Foo Fighters confirmaram, "com grande tristeza, o cancelamento de todas as datas das próximas digressões, devido à desconcertante morte do nosso irmão Taylor Hawkins".

"Vamos tirar este tempo para fazer o luto, para recuperarmos, para estarmos junto de quem amamos e para apreciar toda a música e as memórias que fizemos juntos", lê-se no comunicado da banda, no qual se despede "com amor".

O baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira à noite em Bogotá, horas antes da banda atuar no festival Estéreo Picnic.

Em comunicado, a organização do Rock in Rio explicou hoje que está a fazer contactos para substituir a banda como cabeça-de-cartaz do dia 18 de Junho e que será possível solicitar o reembolso do bilhete.

SS/JRS //RBF

Lusa/Fim