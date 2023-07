De acordo com Guilherme Duarte, serão recuperadas as fontes de Santa Teresa, Santo Elias, Carregal, Fria, São Silvestre e Samaritana, bem como a escadaria monumental da Fonte Fria.

"Será realizada uma intervenção de engenharia civil neste espaço, que urge recuperar. Precisamos de intervencionar estas fontes e melhorar o seu estado de conservação", destacou.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Fundação Mata do Bussaco explicou que esta intervenção será realizada no âmbito do projeto europeu JARCULTUR 2.

"Apresentámos candidatura e esta foi aprovada. Contamos que as obras estejam no terreno a partir do mês de setembro", referiu.

O projeto europeu atribuiu um financiamento a 75%, no entanto, ainda "é necessário conseguir o restante".

"Falta-nos a componente nacional e há um pedido de colaboração à autarquia, que mostrou abertura para colaborar com uma parte", informou.

A Mata do Bussaco, localizada na freguesia do Luso, concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), foi classificada como monumento nacional em dezembro de 2017 e é candidata a Património Mundial da UNESCO.

Em janeiro, a candidatura da Mata Nacional do Bussaco a Património Mundial da UNESCO foi atualizada, passando a "apostar mais na passagem dos carmelitas enquanto elemento diferenciador".

Segundo a página oficial da Fundação, a Mata Nacional do Bussaco ocupa atualmente cerca 105 hectares e possui uma das melhores coleções dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos com exemplares notáveis.

"É uma das matas nacionais mais ricas em património natural, arquitetónico e cultural, podendo ser dividida em quatro unidades de paisagem: Arboreto, Jardins e Vale dos Fetos, Floresta Relíquia e Pinhal do Marquês".

