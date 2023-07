Fonte da Arábia Saudita confirma que país acolherá negociações de paz

A Arábia Saudita deverá acolher uma cimeira de paz para a Ucrânia, na cidade portuária de Jeddah, no Mar Vermelho, de acordo com uma autoridade saudita, que confirmou uma notícia avançada no sábado por um jornal dos EUA.