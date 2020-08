De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo de Ourém, na freguesia de Atouguia, lavra em povoamento florestal desde as 15:27 e está a ser combatido por 169 operacionais, apoiados por 51 viaturas e três meios aéreos.

"Ao início desenvolveu-se com muita intensidade, devido ao forte vento e ausência de acessos", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, indicando que atualmente já existem "meios posicionados" no ataque às chamas, embora o incêndio permaneça em curso.

Pelas 15:29 foi dado o alerta na Sertã, no distrito de Castelo Branco, para outro incêndio florestal, este em zona de mato, que tem no combate 193 operacionais, apoiados por 52 viaturas e oito meios aéreos.

De acordo com o CDOS de Castelo Branco, as chamas "de momento não ameaçam povoações", embora lavrem com intensidade perto da localidade de Marmeleiro.

"Estamos a fazer reforço de meios, há mais meios a ir para o local", indicou a mesma fonte.

No distrito do Porto, outro incêndio em mato, no concelho de Santo Tirso, concentrava um total de 133 operacionais, apoiados por 33 viaturas e três aeronaves, segundo a página da AENPC.

No total, às 17:30 estavam em curso no continente 11 fogos florestais, combatidos por 847 operacionais, 230 viaturas e 24 meios aéreos.

