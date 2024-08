Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, com sede em Viana do Castelo, disse que foi deslocado para o local um "elevado" número de meios, alguns ainda em trânsito.

"Está a arder com grande velocidade e está perigoso", sublinhou, referindo que às 20:30 não há casas ou empresas em risco.

"Tudo dependerá da evolução do incêndio. Nesta altura temos cortada a EN 303 que liga Rio Frio ao Monte do Castelo", disse.

No combate a este incêndio estão 93 operacionais, 24 viaturas e um meio aéreo, que entretanto será desmobilizado, com o cair da noite.

Segundo a fonte, cerca das 20:30, este era o único incêndio ativo "preocupante" no distrito de Viana do Castelo.

PM // JMR

Lusa/fim