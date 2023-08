Fogo obriga a corte de Estrada Nacional 230 no Tortosendo, Covilhã

A Estrada Nacional 230 (EN230), no Tortosendo, no concelho da Covilhã, encontra-se encerrada ao trânsito devido a um incêndio que lavra em zona de mato, desde as 15:02, naqela vila do distrito de Castelo Branco.