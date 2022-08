"Neste momento [18:00], o posto de comando está montado no local. O segundo comandante distrital está no local. O incêndio continua com uma frente ativa", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real à Lusa.

O incêndio na Serra do Marão registou esta tarde uma nova reativação "pelas 13:30" em direção "ao alto da serra, onde estão as antenas", com as chamas a lavrarem com "grande intensidade", devido aos "ventos fortes", acrescentou a fonte.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 18:20 o incêndio estava a ser combatido por 139 operacionais, com 45 viaturas e dois meios aéreos.

O fogo tinha sido dado como extinto às 21:25 de domingo.

Apesar de os operacionais terem ficado no local, antes das 09:00 de hoje registou-se uma primeira reativação, numa zona de "escarpa difícil para os meios chegarem", seguida de uma segunda reativação, pelas 13:30.

O incêndio deflagrou às 22:37 de sábado na freguesia de Campeã, no concelho de Vila Real.

