Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo teve início pelas 18:33, na localidade de Estreito, freguesia de Urqueira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

O comandante em serviço no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo afirmou à Lusa que as chamas estão a consumir floresta "com muita violência" e ainda há "muitos meios em trânsito" para reforçar as equipas no local.

Pelas 19:00, o comandante referiu ainda que o incêndio tinha três frentes ativas: "Dois flancos e a cabeça do fogo".

"Para já, o fogo está em zona de floresta, mas, pelo menos um dos flancos, pode encaminhar-se para perto de habitações".

"Temos os meios posicionados. A nossa prioridade é a defesa das casas e das pessoas", assegurou o comandante.

A página da ANEPC indicava, pelas 19:20, que estavam no terreno 285 operacionais, apoiados por 72 veículos e 12 meios aéreos.

EYC // SSS

Lusa/Fim