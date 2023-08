"A A42 já foi reaberta e o incêndio está dominado", disse hoje fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP) à Lusa, cerca das 18:15.

Segundo a mesma fonte, a abertura da A42 deu-se pelas 17:16, após ter sido cortada às 12:56, pouco depois de uma "reativação com grande intensidade" do incêndio que começou no domingo.

De acordo com a página da Proteção Civil na internet, pelas 18:23 o incêndio em zona de mato estava classificado como estando "em resolução", contando no local com 82 operacionais e 33 meios terrestres.

Porém, perto do local do incêndio, onde chegaram a estar 111 operacionais, 39 meios terrestres e dois meios aéreos, a Proteção Civil registava, à mesma hora, outra ocorrência que mobiliza 21 operacionais, três meios terrestres e um meio aéreo.

Segundo fonte da Proteção Civil da AMP, trata-se de um deslocamento de meios normal no âmbito do combate ao fogo.

Ao final da tarde de domingo, fonte do comando sub-regional tinha adiantado, pelas 19:50, que o combate às chamas estava em fase de conclusão, mas hoje verificou-se uma reativação.

O alerta para o primeiro incêndio tinha sido dado às 14:40 de domingo, e as chamas já tinham obrigado ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos, próximo do nó de Seroa, em Paços de Ferreira, durante cerca de meia hora.

