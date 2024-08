De acordo com a Proteção Civil, os meios terrestres foram reforçados, enquanto o meio aéreo que esteve na quarta-feira e hoje a efetuar descargas, "teve de abortar, momentaneamente, a sua missão, face ao vento forte que se faz sentir naquele local, inviabilizando qualquer descarga de água".

No local encontram-se os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, num total de 21 operacionais e sete veículos.

Estão também dois Polícias Florestais e dois Sapadores Florestais, indica a Proteção Civil.

"Ressalvamos que o fogo deflagra em zona de mato, não se constatando qualquer perigo para zonas habitacionais", lê-se ainda na nota.

A Proteção Civil recebeu o alerta para o incêndio às 09:48 de quarta-feira, através do Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro.

O fogo começou numa encosta de difícil acesso, na freguesia da Serra de Água, tendo, durante a noite de hoje, alastrado para as zonas do Espigão e da Trompica, nas zonas altas do concelho da Ribeira Brava.

As costas norte e sul da Madeira, assim como as regiões montanhosas, encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir de sexta-feira, o aviso para as regiões montanhosas e a costa sul da região agravará para laranja, até domingo, o segundo mais grave numa escala de três.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje também um aviso de vento forte, até às 18:00 de sexta-feira, "fresco a muito fresco, por vezes forte".

TFS // JMR

Lusa/Fim