De acordo com o comandante Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo, neste momento, "não parece haver nenhum aglomerado populacional em risco" e o objetivo dos operacionais no terreno "é tirar força à cabeça do incêndio".

O responsável falava durante uma conferência de imprensa, realizada na Junta de Freguesia de Valhelhas (Guarda), sobre o incêndio que lavra desde sábado nos concelhos da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e de Manteigas e que esta tarde atingiu também Gouveia e Guarda.

"A situação do incêndio mantém-se complicada e difícil. Neste momento, o incêndio desenvolve-se em quatro municípios, sendo que a Covilhã é o mais sossegado. Está em consolidação e rescaldo. Manteigas, Guarda e Gouveia são os que preocupam mais neste momento", sublinhou.

