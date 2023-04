No relatório "Monitor Orçamental" divulgado hoje, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um défice de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e no próximo, não vendo no horizonte que o país atinja algum excedente orçamental.

No relatório divulgado em outubro, o FMI já se mostrava mais conservador do que o executivo português e apontava para um défice de 1,4% este ano.

O executivo português aponta para um défice de 0,9% este ano -- meta que poderá ser atualizada no Programa de Estabilidade.

Os técnicos do FMI partem, contudo, de um ponto menos favorável ao saldo orçamental português, já que ainda preveem um défice de 1,9% no ano passado, quando os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam um défice de 0,4% em 2022.

A previsão do FMI fixa-se também acima do défice de 0,6% previsto quer pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), quer pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

A instituição liderada por Kristalina Georgieva traça um quadro de redução do défice até ao final do horizonte de projeção, em 2028, ano em que prevê um saldo negativo de 0,9% do PIB.

Também para o peso da dívida pública a previsão é de redução, com o FMI a ver o rácio da dívida pública face ao PIB cair para 112,4% este ano e 108,6% em 2024, reduzindo-se para abaixo dos 100% em 2027, ano em que prevê um rácio de 99,3%, a que se segue 96,5% em 2028.

O Governo português prevê um rácio de 110,8% este ano.

A instituição melhorou esta semana a previsão de crescimento do PIB português este ano para 1%, mas está mais pessimista sobre a taxa de inflação, que prevê atingir 5,7%.

Na atualização das previsões económicas mundiais, prevê ainda que o PIB avance 1,7% em 2024 e que a taxa de inflação se fixe em 3,1% em 2024.

