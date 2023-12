"O Conselho de Administração do FMI acordou um aumento temporário do acesso à quota anual do PRGT para 200% da quota e o limite de acesso normal cumulativo sobe para 600% da quota até ao fim de 2024", lê-se num comunicado do FMI, no qual se dá conta que o objetivo destas alterações é "apoiar os países de baixos rendimentos num ambiente económico global particularmente desafiante".

O PRGT é o fundo concessional do FMI, e tem emprestado dinheiro aos países com mais dificuldades com uma taxa de juro nula.

Em março, o conselho de administração decidiu aumentar os limites de acesso dos países a este fundo concessional quando o montante de subscrição de 2,3 mil milhões de dólares [2,1 mil milhões de euros] fosse atingido, o que aconteceu em outubro.

"O aumento temporário dos limites de acesso ao PRGT permite mais flexibilidade no apoio do Fundo aos países com grandes necessidades da balança de pagamentos e facilita a implementação de programas económicos fortes que ajudam a manter ou restaurar posições económicas sustentáveis e um crescimento inclusivo", conclui o FMI.

