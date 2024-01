No domingo, o IPMA já tinha colocado as ilhas de Flores e Corvo sob aviso amarelo até às 23:00 locais de hoje (00:00 de terça-feira em Lisboa) sob aviso amarelo, por causa da agitação marítima.

Num novo aviso emitido hoje, o IPMA estende o aviso amarelo de agitação marítima entre as 08:33 locais (09:33 em Lisboa) de hoje e as 11:00 locais de terça-feira (12:00 em Lisboa), estando previstas ondas de oeste (W), passando a sudoeste (SW).

Flores e Corvo vão estar ainda com aviso amarelo referente a precipitação, por vezes forte, entre as 23:00 locais de hoje (00:00 de terça-feira em Lisboa) e as 11:00 locais de terça-feira (12:00 em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

