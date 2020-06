Num designado "comunicado de guerra", assinado pelo general de brigada e porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas Cabindesas (FAC), António do Rosário, a FLEC informou que os confrontos aconteceram na noite de terça-feira, na vila de Chuvovo, região de Massabi.

Segundo a mesma informação, os incidentes ocorreram "devido a provocação do Exército angolano que violou o cessar-fogo recentemente decretado no território de Cabinda".

A FLEC, através do seu "braço armado", as FAC, luta pela independência no território alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.

Criada em 1963, a organização independentista dividiu-se e multiplicou-se em diferentes fações, efémeras, com a FLEC/FAC a manter-se como o único movimento que alega manter uma "resistência armada" contra a administração de Luanda.

DYAS // LFS

Lusa/Fim