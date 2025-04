O chefe de análise económica da Fitch nos EUA disse em comunicado na quarta-feira que as tarifas do país sobre todas as importações ronda agora os 22%, face aos 2,5% de 2024.

Esta taxa, observou Olu Sonola, foi vista pela última vez por volta de 1910.

"Isto muda as regras do jogo, não apenas para a economia dos EUA, mas para a economia global. Muitos países provavelmente acabarão em recessão", especialmente se as tarifas se mantiverem em vigor durante um longo período, enfatizou o analista.

Também o conselho editorial do jornal norte-americano The Wall Street Journal declarou que uma possível retaliação por parte dos países afetados pelas tarifas poderia levar a "uma contração do comércio global e a uma recessão ou pior".

Trump anunciou na quarta-feira a imposição de "tarifas recíprocas" sobre importações, incluindo de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros.

"Não vai ser [reciprocidade] total... podíamos cobrar o total [de tarifas aplicadas por outros países]... vamos cobrar metade", disse Trump, que exibiu uma tabela com o nível das barreiras comerciais e não comerciais sobre produtos norte-americanos em vários países e mercado e o que Washington vai passar a cobrar a partir de quinta-feira.

De acordo com a referida tabela, a China aplica tarifas de 67% sobre produtos norte-americanos e os seus produtos passam a pagar 34 por cento para entrar nos Estados Unidos; os países da União Europeia (UE) passam a pagar 20 por cento de tarifas, metade de 39% de barreiras comerciais e não comerciais estimadas.

"Pensamos que a União Europeia é muito amigável, mas eles roubam-nos. É muito triste ver isso. É tão patético; [taxam produtos dos EUA a] 39%, nós vamos cobrar-lhes 20%", frisou Trump.

Para aceder ao mercado norte-americano, os produtos do Japão passam a pagar 24%, os da Índia 26%, de Taiwan 32% e do Vietname 46%.

Ao Reino Unido e Brasil passam a ser aplicados 10%, correspondentes ao aplicado aos produtos norte-americanos, disse ainda Trump.

"Chamamos a isto recíproco simpático", disse Trump, que frisou que "gostaria" de aplicar "reciprocidade total".

Outros países destacados por Trump foram Suíça, Indonésia, Coreia do Sul e África do Sul.

Os direitos aduaneiros específicos de cada país ou bloco económico, como a UE, começarão a ser aplicados a partir de 09 de abril, afirmaram à imprensa funcionários da Casa Branca.

A tarifa-base de 10% começará a ser aplicada mais cedo, no sábado, 05 de abril, segundo estas fontes citadas pela agência de notícias Efe.

