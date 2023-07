"Esta mercadoria devia ter sido declarada para efeitos de captação de receitas em impostos e demais imposições aduaneiras e não foi feita a declaração devidamente, houve sonegação", disse à comunicação social em Maputo Fernando Tinga, porta-voz da AT.

As cerca de 3.500 caixas de tabaco, provenientes da África do Sul, foram apreendidas na última semana no porto de Maputo, avançou o responsável, referindo que o Estado moçambicano teria perdido cerca de 26 milhões de meticais (372 mil euros) se a mercadoria não tivesse sido apreendida.

"Declarou-se cerca de 400 mil meticais [seis mil euros], enquanto, na verdade, devia ter sido declarado cerca de 27 milhões de meticais [387 mil de euros]", disse o porta-voz da AT.

No primeiro trimestre deste ano, a AT realizou mais de 500 apreensões de diversos produtos em todo o país, em operações, com um valor aduaneiro estimado em 120 milhões de meticais (1.7 milhões de euros).

LYN // LFS

Lusa/Fim