"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT referentes uma eventual declaração de rendimentos, nas quais é pedido que se carregue num link", refere o alerta publicado no portal das finanças.

Tal como tem sucedido em situações anteriores, a AT alerta que se trata de mensagens "falsas" e que "devem ser ignoradas", pois têm apenas como objetivo "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", o que o contribuinte nunca deve fazer.

Entre os emails fraudulentos que estão a circular, a AT dá o exemplo de um que vem em nome do 'chefe do serviço de finanças Jorge Mauro Duarte' que 'comunica' ao contribuinte que "foi detetada uma diferença na declaração modelo 3", sendo de seguida apresentado o link malicioso que o contribuinte é convidado a usar.

Este é o 7.º alerta de email fraudulento que a AT lança desde o início deste ano. No ano passado registaram-se 10 destes alertas.

