A programação Fins de Tarde na Vila Medieval foi pensada pelo Teatro Municipal de Ourém (TMO) e reúne Whales, Labaq, O Gajo, Valter Lobo, Homem em Catarse, Filipe Furtado, Birds Are Indie e João Barradas em concertos enquadrados por vários espaços históricos da vila antiga.

O anfiteatro dos Torreões, o auditório do Paço dos Condes, as escadinhas da Sociedade Filarmónica ou a Praça do Pelourinho são os espaços escolhidos para receber as atuações.

Segundo o diretor artístico do TMO, este mini-festival em setembro prolonga a fórmula experimentada em julho, agora concentrando em três dias com vários artistas.

A par de alguns nomes nacionais, estão vários especificamente escolhidos entre os que mais se têm destacado na região centro, nomeadamente de Leiria, Tomar ou Coimbra, realça João Aidos.

"É uma programação para um público mais jovem", explicou à agência Lusa o responsável artístico do TMO, desejando que o público "descubra o património de outra forma" nestes concertos de final de tarde.

O conjunto de concertos assinala também o encerramento da exposição RGB, que nos últimos meses esteve patente em vários espaços do Castelo e Paço dos Condes de Ourém e é, também, "um fechar das férias", afirma o diretor, porque marca o arranque da programação após um mês de paragem do TMO.

No dia 09 de setembro, após as 18:00, atuam no Castelo de Ourém os Whales e a cantautora brasileira Labaq.

O Gajo, Valter Lobo e Homem em Catarse integram o alinhamento do dia 10, que tem início às 17:00.

Dia 11 de setembro, a partir das 17:00, o monumento recebe as atuações de Filipe Furtado, Birds Are Indie e João Barradas. Todos os concertos têm entrada gratuita.

