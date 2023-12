A reabertura dos postos fronteiriços de Niirala e Vaalimaa, no sul do país, aconteceu hoje após as autoridades finlandesas terem encerrado as fronteiras com a Rússia há duas semanas, face a uma vaga de chegadas de requerentes de asilo.

A Guarda de Fronteiras finlandesa registou a chegada de mais de 50 requerente de asilo, o que motivou a decisão anunciada por Rantanen, informou a estação de televisão pública finlandesa Yle.

As autoridades finlandesas anunciaram, no início da semana, a reabertura da fronteira com a Rússia através dos postos de Niirala e Vaalimaa, considerados como os mais adequados, tanto para o tráfego de pessoas como de mercadorias.

A ministra do Interior informou que o Governo iria acompanhar de perto a evolução da situação na fronteira e que, se o fenómeno migratório continuasse como estava antes do encerramento da fronteira, os pontos de passagem fronteiriços entre a Finlândia e a Rússia poderiam ser novamente encerrados.

O Governo finlandês encerrou todos os seus nove pontos de passagem fronteiriços há duas semanas, medida que vigorararia pelo menos até 18 de fevereiro de 2024.

Vários países adotaram medidas semelhantes às da Finlândia devido ao aumento do número de requerentes de asilo que chegam às suas fronteiras através da Rússia.

