O novo subcomando da NATO em Mikkeli, sob o Comando Aliado Conjunto de Norfolk, será estabelecido nas atuais instalações do Quartel-General das Forças Terrestres Finlandesas e será dirigido por um oficial militar finlandês.

Hakkanen disse numa conferência de imprensa que o novo subcomando terrestre da NATO no norte da Europa terá um orçamento anual de cerca de 8,5 milhões de euros.

Será composto por "dezenas de oficiais" de vários países aliados, embora o número e a nacionalidade do pessoal sejam especificados quando o processo de planeamento militar estiver concluído.

"A Finlândia envia uma mensagem à Rússia de que somos membros de pleno direito da NATO e que a NATO também desempenha um papel muito importante na defesa da Finlândia", disse Hakkanen.

A Finlândia aderiu à NATO em abril de 2023, após décadas de neutralidade militar, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O ministro afirmou que a criação deste centro de comando dará à NATO uma base operacional forte na Finlândia e no norte da Europa, para que possa planear e conduzir eficazmente operações terrestres quando necessário.

"Isto irá aumentar a segurança na Finlândia e em toda a dimensão norte", afirmou, citado pela agência espanhola EFE.

Relativamente à decisão de localizar o centro de comando tão perto da fronteira russa, Hakkanen afirmou que foi tomada "de um ponto de vista puramente defensivo".

Segundo explicou, a localização permitirá as melhores sinergias entre as forças armadas nacionais e a NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O segundo centro de comando da NATO na Finlândia albergará uma Força Terrestre Avançada comandada pela Suécia, que aderiu à Aliança em fevereiro.

Deverá situar-se na região da Lapónia, embora o local exato ainda não tenha sido determinado.

Outros pormenores, como a estrutura de comando, a dimensão da força e os outros países aliados que irão participar, também ainda não foram definidos.

As decisões finais sobre os dois centros da NATO na Finlândia deverão ser tomadas numa reunião dos ministros da Defesa da Aliança em 2025.

A NATO, de que Portugal é um dos países fundadores, em 1949, conta atualmente com 32 membros.

