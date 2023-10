O Ministério da Defesa finlandês indicou, num comunicado, que a medida foi aprovada pelo Governo a pedido do Presidente do país, Sauli Niinisto.

"Continuaremos a apoiar fortemente a Ucrânia juntamente com os nossos aliados. O custo total do equipamento de defesa entregue à Ucrânia ascende agora a 1,4 mil milhões de euros", disse o ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkanen.

Hakkanen explicou que, para garantir uma entrega segura deste material, evita dar detalhes sobre como ou quando será realizada a entrega.

"O resultado da guerra determinará a ordem na Europa (...). É por isso que continuamos determinados a dar o nosso apoio", disse o ministro.

Neste sentido, o ministro finlandês especificou que foram tidas em conta as necessidades do Exército ucraniano no anúncio desta ajuda, mas também as capacidades e os "recursos" das Forças Armadas finlandesas.

