A programação da 50.ª edição do festival conta com duas curtas-metragens portuguesas na competição internacional - "Natureza Humana", de Mónica Lima, e "As filhas do fogo", de Pedro Costa - às quais se juntam "Eureka", do argentino Lisandro Alonso, coproduzido pela portuguesa Rosa Filmes.

"Natureza Humana" é um filme produzido por Uma Pedra no Sapato e já foi exibido em cerca de duas dezenas de festivais de cinema, tendo sido premiado em Roterdão, nos Países Baixos, onde teve estreia mundial.

Quarto filme de Mónica Lima, "Natureza Humana" segue os dias de um casal fechado num apartamento, com um pequeno quintal, numa cidade em confinamento. A história é protagonizada pelos atores Crista Alfaiate e João Vicente.

"As filhas do Fogo" é uma curta-metragem interpretada pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes, com Os Músicos do Tejo, dirigidos pelo maestro e cravista Marcos Magalhães.

No filme, que "conta a história de três irmãs separadas pela erupção de um vulcão", Pedro Costa "dá continuidade à sua obra radical, marcada pelos laços de amizade com os marginalizados da sociedade", escreveu em maio o festival de cinema de Cannes (França), onde aconteceu a estreia mundial, fora de competição.

Em Gent estará também "Eureka", de Lisandro Alonso, "uma fábula intemporal sobre os nativos americanos", como descreveu o festival de Cannes, onde foi exibido em maio.

Coproduzido pela Rosa Filmes e rodado parcialmente em Portugal, "Eureka" é protagonizado por Viggo Mortensen, Alaina Clifford e Sadie Lapointe e conta com a participação da atriz portuguesa Luísa Cruz.

O 50.º festival de Gent, que decorrerá de 10 a 21 de outubro, termina com o filme de animação "O rapaz e a garça", do realizador japonês Hayao Miyazaki.

