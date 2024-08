Realizado por Sofia Marques, que trabalhou como atriz no Teatro da Cornucópia, "Verdade ou consequência" estreou-se na última edição do DocLisboa, tendo recebido o Prémio do Público.

O trabalho foi ainda exibido na Mostra Internacional de Cinema de S. Paulo, do Porto/Post/Doc e no Temps d´Images.

Produzido pela C.R.I.M., com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o filme integra ainda a programação do 10.º aniversário do Cinema Ideal, em Lisboa, que, entre 29 de agosto e 01 de setembro, terá várias sessões especiais nas quais estarão presentes a realizadora e Luis Miguel Cintra.

Em "Verdade ou consequência", Sofia Marques "parte à procura de "uma das pessoas mais importantes e queridas" da sua vida, acrescenta uma nota da promoção.

