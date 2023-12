O calendário de estreias nacionais da distribuidora NOS Audiovisuais para 2024 começa com "A Semente do Mal", de Gabriel Abrantes, no dia 18 de janeiro, seguindo-se, já em 15 de fevereiro, "Amo-te Imenso", do brasileiro Hermano Moreira, rodado em Lisboa com Guilherme Gorski, Filipa Pinto e Júlia Palha no elenco.

Nesse mesmo mês, no dia 22, estreia-se o 'biopic' "Soares é Fixe", de Sérgio Graciano, que assinala o centenário do nascimento do antigo primeiro-ministro e Presidente da República e gira em torno da segunda volta das eleições presidenciais de 1986, na qual Mário Soares venceria com o apoio da esquerda, contra Diogo Freitas do Amaral.

No dia 29 de fevereiro, estreia-se nas salas de cinema "O Vento Assobiando nas Gruas", que parte do romance de Lídia Jorge publicado em 2002, e que lhe valeu vários prémios literários, entre os quais o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.

Um novo filme da série "Balas e Bolinhos" tem estreia marcada para 15 de agosto, estando mais estreias por anunciar no futuro, de acordo com o comunicado da NOS Audiovisuais. O terceiro filme da saga, de Luís Ismael, data de 2012 e é o sétimo filme português mais visto desde 2004, segundo os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Da lista de estreias em Portugal para 2024 constam ainda filmes estrangeiros como "Pobre Criaturas", de Yorgos Lanthimos, no dia 25 de janeiro, que conta com a participação da fadista Carminho.

Em fevereiro, a NOS Audiovisuais vai estrear o vencedor da Palma de Ouro deste ano, "Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet.

Para o próximo ano estão também previstas estreias como o segundo "Gladiador", de Ridley Scott, no dia 21 de novembro, o novo capítulo de "Alien", de Fede Alvaréz, em 15 de agosto, ou a sequela de "Inside Out", de Kelsey Mann, segundo o calendário divulgado pela NOS.

