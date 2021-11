"'From Devil's Breath' vai integrar a série documental 'Tipping Point' de Trevor Noah [apresentador do programa Daily Show] e da Time Studios que explora as mudanças que rapidamente acontecem na nossa cultura e que prometem alterar o nosso mundo", anunciou a produtora britânica, no seu 'site'.

O filme de Orlando Von Einsiedel, que recebeu o Óscar de melhor curta documental em 2017 por "The White Helmets", conta a história de sobreviventes do grande incêndio de Pedrógão Grande, que matou 66 pessoas, e da sua luta para garantir que tal fenómeno "não volta a acontecer", refere a Grain Media.

As gravações para o documentário decorreram no início de 2020 e retratam a história de Nádia Piazza, que perdeu o filho e que foi presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, de um dos feridos graves, Vítor Neves, do bombeiro Sérgio Lourenço e de Sofia Carmo, dinamizadora de projetos de reflorestação na área afetada, disse à agência Lusa o jornalista Tiago Carrasco, que integrou a equipa de coprodução do filme.

A história dos sobreviventes e daquilo que aconteceu em Pedrógão Grande é cruzada com o trabalho e perspetiva do ecologista inglês Thomas Crowther, com trabalho na restauração de ecossistemas, que também esteve em Pedrógão Grande e que propõe soluções para a problemática, explicou.

A equipa do filme "ainda esteve na dúvida qual é que deveria ser a região que pudesse servir de exemplo. Chegaram a pensar fazer na Califórnia ou na Austrália, mas acabaram por escolher o caso de Pedrógão, por ter sido tão devastador, tão concentrado e uma tragédia com uma enorme perda de vidas", disse Tiago Carrasco.

O filme esteve presente no Palm Springs International Film Festival, em junho, e foi agora apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).

Segundo a revista Time, o documentário conta também com a contribuição do compositor Patrick Jonsson e da fotojornalista Linsey Addario, que venceu um Pulitzer em 2009.

