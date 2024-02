Depois de Lisboa, dos pastéis de nata e do fado de Carminho, também a sardinha portuguesa passou a integrar o universo de "Pobres Criaturas", o novo filme de cineasta Yorgos Lanthimos, que conta com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe no elenco principal e que já está em exibição nas salas de cinema portuguesas.

Em causa está uma colaboração da Searchlight Pictures, propriedade da 20th Century Studios, uma divisão da Walt Disney Studios, com a loja d'"O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa", um conceito desenvolvido pel'O Valor do Tempo, grupo empresarial que detém a histórica conserveira Comur, fundada em 1942 na Murtosa.

Para celebrar em conjunto a "fantasia" que envolve os dois universos, "O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa" lançou uma lata de edição limitada disponível na loja de Nova Iorque, com Bella Baxter, a personagem principal do filme, em destaque na caixa da conserva.

No coração da Times Square, um dos mais visitados pontos turísticos norte-americanos e onde está localizada a loja, a conserva de edição limitada não tem passado despercebida a clientes e curiosos, que têm procurado saber mais sobre a parceria, conforme a Lusa conseguiu testemunhar no local.

De acordo com a marca portuguesa, será possível comprar esta conserva de edição limitada até ao dia 28 de fevereiro, poucos dias antes da cerimónia dos Óscares, na qual "Pobres Criaturas" disputará 11 categorias, incluindo a de "Melhor Filme" e "Melhor Atriz", depois de já ter vencido o Leão de Ouro no festival de Veneza.

MYMM // VM

Lusa/Fim