"Sendo um dos primeiros filmes portugueses a entrar no circuito comercial dos cinemas australianos, um feito que se assinala, esta é uma obra cinematográfica destinada a todas as idades, o que também é raro no cinema português", destaca a produtora, acrescentando que o filme vai estar em exibição no cinema 'Palace Central', "no coração de Sydney", uma das principais cidades australianas.

A produtora anuncia também que a longa-metragem foi recentemente distinguida com o galardão de Melhor Longa-Metragem Internacional no 'Golden Lion Internacional Film Festival', que decorre na cidade de Calcutá, na Índia.

Já em 17 de janeiro, o filme recebeu o prémio para o melhor elenco juvenil no 'Titan Internacional Film Festival', tendo o realizado ido a Sydney para receber o galardão em nome dos sete atores que protagonizam o filme, Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa.

"'Posso olhar por ti' teve a sua estreia no Festival AVANCA e tem estado entretanto selecionado para vários festivais, nomeadamente no Luleå International Film Festival, na Suécia e, surpreendentemente na cidade de Odessa, no Ukrainian Dream Film Festival onde o cinema parece contornar a guerra", refere a produtora.

O filme "retrata um grupo de crianças organizado em prol de um objetivo comum que, para o alcançar, desenvolvem a sua veia empreendedora, exploram os seus talentos e capacidades, falham, desentendem-se, mas não desistem".

A mensagem do filme, segundo a produtora, é a de que, "independentemente da crença, raça, nacionalidade, basta conhecer a história de alguém para que se perceba que todos são iguais" e dessa forma se torna mais fácil criar conexão e ajudar o outro.

O filme tem imagem de Carlos Melim, som de Daniel Guiomar, produção executiva de Vanessa Fernandes e montagem de Herman Delgado, reunindo "uma extensa lista de técnicos, atores e figurantes originários da Madeira".

"Posso olhar por ti" estará em exibição a partir do dia 28 de fevereiro e até 6 de maio no "mais moderno e tecnologicamente avançado cinema" do centro da cidade de Sydney, com sessões diárias às 16h15 e 21h15.

A partir de maio, o filme será exibido por outros cinemas da Austrália, nomeadamente Perth e Melborne.

SV // FPA

Lusa/Fim