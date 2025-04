"Honeyjoon" é a primeira longa-metragem de Lilian T. Mehrel e foi integralmente rodada na ilha de São Miguel, nos Açores, contando no elenco com Ayden Mayeri, Amira Casar e José Condessa, entre outros.

O filme, que se inspira na história de vida da realizadora, de ascendência alemã e iraniana, é sobre uma viagem de uma mulher e da filha dela, depois da morte do marido.

"Lela, uma curda-iraniana, e a sua filha da diáspora, June, fazem uma viagem à maravilhosa ilha de S. Miguel nos Açores para recuperarem o gosto pela vida após uma grande perda. Mas a vida, e uma à outra, continuam a atrapalhar as suas intenções", lê-se na sinopse.

A produção ficou a cargo da produtora portuguesa Wonder Maria Filmes, de Andreia Nunes, e contou com quase um milhão de euros de financiamento pelo festival de cinema de Tribeca, onde terá em junho a estreia mundial.

A produtora Wonder Maria Filmes foi fundada em 2020, tendo um catálogo que inclui, entre outros, os documentários "Big Bang Henda", de Fernanda Polacow, sobre o artista visual angolano Kiluanji Kia Henda, "As Fado Bicha", de Justine Lemahieu, que hoje chega às salas portuguesas de cinema, e a longa-metragem "18 Buracos até ao Paraíso", de João Nuno Pinto.

Entre os projetos em desenvolvimento está, por exemplo, a longa-metragem "Sol em Saturno", de Ary Zara, e durante este mês tem em rodagem, em Loures (Lisboa), a série de ficção "Porta Premium", descrita como "uma comédia sobre a tragédia da habitação em Portugal", com estreia prevista para a RTP.

De acordo com a programação já anunciada, a abertura do festival Tribeca será com o documentário "Billy Joel: And So It Goes", de Susan Lacy e Jessica Levin, e o encerramento com "Yanuni", filme de Richard Ladkani sobre a líder indígena brasileira da Amazónia Juma Xipaia e a luta pela justiça climática.

O Tribeca Festival, fundado em 2002 por Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff, decorrerá de 04 a 15 de junho em Nova Iorque.

Este ano, pela segunda vez, este festival volta a ter uma edição em Lisboa, marcada para 30 de outubro a 01 de novembro, no Hub Criativo do Beato.

