Protagonizado pela atriz Sandra Hüller, "Anatomia de uma queda" (em tradução direta do francês) conta a história de uma escritora que tenta provar a sua inocência pela morte do marido.

Uma das duas mulheres vencedoras anteriores, Julia Ducournau (premiada em 2021 por "Titane"), estava no júri deste ano. A outra realizadora distinguida anteriormente foi a neozelandesa Jane Campion, pelo filme "O Piano" (1993).

O Grande Prémio do festival foi para "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, uma adaptação de um livro de Martin Amis sobre uma família alemã que vive ao lado de Auschwitz.

Os prémios foram decididos por um júri presidido pelo realizador sueco Ruben Östlund, duas vezes vencedor da Palma de Ouro e que ganhou o prémio no ano passado por "Triângulo da Tristeza".

A cerimónia antecedeu o filme da noite de encerramento do festival, a animação da Pixar "Elemental", de Peter Sohn.

O prémio do júri foi para "Fallen Leaves", do realizador finlandês Aki Kaurismäki, uma história de amor impassível sobre um romance que floresce num mundo quotidiano sem amor, onde despachos da guerra na Ucrânia tocam regularmente na rádio.

DF // TDI

Lusa/Fim