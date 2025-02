"O ambiente de segurança que nos rodeia está a tornar-se cada vez mais complexo e é necessário que os dois países, enquanto parceiros estratégicos, reforcem a sua cooperação em matéria de defesa", declarou Nakatani, em Manila, numa declaração conjunta aos órgãos de comunicação social, após a reunião.

Embora ambos os chefes da defesa tenham evitado mencionar especificamente Pequim, Teodoro referiu, num discurso antes da reunião, as "tentativas unilaterais da China e de outros países de alterar a ordem e a narrativa internacionais".

Natani afirmou que foram identificadas três áreas específicas para aprofundar os laços de defesa.

As Filipinas e o Japão vão reforçar a sua cooperação operacional através de "diálogos estratégicos" de alto nível e de uma maior partilha de informações, impulsionar os programas de intercâmbio entre pessoas e, por último, aumentar as aquisições no setor da defesa.

Nakatani, que se encontra nas Filipinas em visita oficial, deverá também encontrar-se hoje com o Presidente do país, Ferdinand Marcos Jr.

No domingo, o ministro japonês visitou duas bases militares filipinas fundamentais para contrariar as reivindicações territoriais de Pequim no mar do Sul da China, incluindo a base aérea de Basa, uma das nove a que as tropas dos Estados Unidos têm acesso, ao abrigo de um acordo bilateral.

Manila mantém um conflito com Pequim relativamente à soberania de vários atóis no mar do Sul da China, onde as tensões têm vindo a aumentar nos últimos anos, acompanhadas de confrontos entre as guardas costeiras e acusações mútuas.

Japão e China também estão em desacordo sobre o controlo das ilhas Senkaku, no mar do Leste da China.

Japão e Filipinas chegaram a um acordo de cooperação militar, em julho, que permitirá o destacamento cruzado de tropas nos seus territórios. O pacto foi aprovado pelo Senado filipino em dezembro.

Ambos os ministros da Defesa manifestaram também hoje a intenção de continuar a aprofundar as relações com Washington e outros países aliados, como a Austrália.

JPI // VQ

Lusa/Fim