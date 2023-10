"O decurso da campanha eleitoral tem sido num ambiente ordeiro em todas as 65 autarquias", disse Nyusi.

O chefe de Estado falava num encontro com simpatizantes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e do qual é presidente, na cidade da Beira, centro do país.

Apelou aos apoiantes da Frelimo para evitarem envolver-se em atos de "provocações".

Mais de 11.500 candidatos de 11 partidos políticos, três coligações de partidos e oito grupos de cidadãos estão envolvidos na campanha eleitoral para as sextas autárquicas moçambicanas de 11 de outubro.

Cerca de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados anteriores da Comissão Nacional de Eleições.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove - a Renamo em oito e o MDM em uma.

PMA // VM

Lusa/Fim