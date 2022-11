"Esperamos que um dia as coisas mudem e tenhamos políticos que realmente representem a vontade do povo", disse na sexta-feira Eduardo Bolsonaro, citado pela agência espanhola EFE, na Conferência de Ação Política Conservadora, que decorre até hoje em Santa Fe, no sul da Cidade do México.

O filho do Presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que é necessário reunir energias para lançar a luta pela liberdade no Brasil, no México e na restante América Latina.

O deputado brasileiro destacou ainda a necessidade de garantir processos eleitorais transparentes, numa altura em que uma reforma eleitoral está a ser proposta no México, para promover o voto eletrónico nas presidenciais de 2024.

"O futuro depende de nós", sublinhou ainda Eduardo Bolsonaro, apelando para a mudança, mesmo que essa dê trabalho, e alertando que outra opção "é viver como nos mandarem viver".

Nas eleições presidenciais brasileiras, realizadas no final de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, foi eleito com 50,90% dos votos, derrotando o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, que obteve 49,10%.

