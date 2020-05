Licínio Matavel depôs hoje como declarante, no reatamento do julgamento do homicídio do seu pai, que decorre no Tribunal Judicial da Província de Gaza, sul de Moçambique.

O filho da vítima afirmou, face às perguntas do tribunal, que o pai exercia a sua função de observador eleitoral e ativista da sociedade civil com liberdade e independência, o que pode ter desagradado a algumas pessoas.