"É necessário que estes homens não fiquem impunes nem mereçam qualquer tipo de proteção. Para eles, pena de prisão será a punição acertada. A cadeia é o local onde passam a residir", escreve Josina Machel, numa carta de opinião que distribuiu hoje em Maputo.

Josina Machel, que perdeu um olho numa briga com o ex-namorado num caso que está em tribunal, considera que os instrutores abusaram sexualmente das 15 jovens e devem ser expulsos do aparelho do Estado.