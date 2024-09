Figuras públicas convidam portugueses a pendurar pano branco na janela em nome da Paz

Personalidades públicas, a Unicef e as Nações Unidas, em solidariedade para com as vítimas de guerras e conflitos, criaram a iniciativa #JanelaBrancaPelaPaz que convida os portugueses a pendurar um pano branco na janela no Dia Internacional da Paz.