"Ao longo de cinco dias, as Cortinas de São Francisco na Fortaleza de Valença, a Igreja de São Domingo e a Alameda de Santo Domingo, em Tui, vão ser palco de apresentações exclusivas dos melhores representantes da cultura ibérica da atualidade", referem em comunicado os organizadores do festival que pretende "ser a ponte cultural entre Portugal e Espanha".

A acompanhar o espetáculo "70 Voltas ao Sol" que Jorge Palma vai apresentar nas Cortinas de São Francisco, na Fortaleza de Valença, vai estar a Orquestra Sinfónica da Eurorregião Galiza -- Norte de Portugal, para a qual foi aberta uma convocatória de residência artística.

"Esta será a primeira orquestra composta por músicos dos 26 municípios que rodeiam o Rio Minho (de Portugal -- Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira; e de Espanha -- Arbo, A Cañiza, O Covelo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Oia, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui)", descrevem os organizadores.

Através destas residências, que têm inscrições abertas até 15 de junho, pretende fomentar-se a criação de música e estreitar laços culturais, promovendo "a igualdade e o acesso, a inclusão e o reequilíbrio territorial".

O festival arranca no dia 17 de julho com um concerto inédito de Salvador Sobral com Marco Mezquida, "Cosa de dois", nas Cortinas de São Francisco, na Fortaleza de Valença.

No dia 18 de julho, a Igreja de São Domingo, em Tui, recebe Conexões Atlânticas, pelo trio composto pela soprano María Hinojosa Montenegro, o trompetista Simon Lewis e o pianista Daniel Pereira, que vão revisitar a história da Galiza, Portugal e País de Gales.

No dia 20 de julho, a Alameda de Santo Domingo, em Tui, acolhe "Puro Jazz Ibérico", com os pianistas Chano Domínguez & Mário Laginha.

A Igreja de São Domingo, em Tui, recebe, a 21 de julho, "Cantos Hispano-Lusos", do Coro da Orquestra Sinfónica da Galiza com o organista Adrián Regueiro, sob direção de Javier Fajardo.

Para além dos espetáculos ao vivo, o IKFEM promove conversas entre músicos e convidados, estando agendadas sessões com o maestro e diretor musical Cesário Costa, com Salvador Sobral e Marco Mezquida, e com o engenheiro e professor catedrático Carlos Nárdiz Ortiz, entre outros.

A ponte internacional que liga Valença e Tui recebe, no dia 20 de julho, uma "mostra enograstronómica e criativa aberta a todos".

Já em setembro, no dia 06, o IKFEM apresenta um concerto único para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, em Valença.

"Em palco, a pianista portuguesa Marta Menezes e a Orquestra Sinfónica RTVE (Radio Televisión Española) vão interpretar um programa pensado para a ocasião de forma a evocar a História e o impacto nas democracias Portuguesa e Espanhola", descrevem os organizadores.

O concerto realiza-se em Valença e "está integrado na Mostra Espanha e na agenda cruzada dos Governos de Espanha e Portugal (financiado pelo Ministério da Cultura de Espanha)".

ACG // TDI

Lusa/fim