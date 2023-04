Até domingo, o festival de música extrema de Barroselas, no concelho de Viana do Castelo, vai realizar a sua 23.ª edição, com 40 bandas em dois palcos.

Em comunicado divulgado no final do ano passado, a organização destacou a presença do músico Tom G. Warrior, com o projeto Triumph of Death, que se dedica a interpretar temas da sua banda Hellhammer, pré-Celtic Frost, dois dos mais marcantes conjuntos da história do metal.

Adicionalmente, o cartaz do SWR (Steel Warriors Rebellion) inclui a estreia em território português dos 'grinders' Pig Destroyer e o regresso dos também norte-americanos Profanatica.

O alinhamento do festival de Barroselas inclui ainda Sadistic Intent, Rotten Sound, Imperial Triumphant, Esoteric, Horna, Mortiferum, Nuclear Warfare, Holocausto Canibal, entre muitos outros.

Segundo anúncio da organização, no final do ano passado, os inicialmente confirmados Sargeist viram a sua atuação adiada para 2024, devido a "compromissos pessoais", enquanto a competição anual que leva uma banda portuguesa ao festival alemão de Wacken não se vai realizar em 2023 para "que outros países participem".

Os bilhetes para um dia do festival custam 40 euros, enquanto o passe para todo o evento custa 85 euros.

