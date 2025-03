"A 29.ª edição do SBSR realiza-se em 2026", refere a marca num comunicado hoje divulgado, recordando que "como é o conhecimento público, o festival está a mudar de promotor".

A 1.ª edição do SBSR aconteceu em 1995, em Lisboa, e até à 28.ª edição, no ano passado em Sesimbra, o festival era organizado pela Música no Coração, promotora de Luís Montez.

Em novembro do ano passado, o promotor revelou ao Observador que a parceria entre a Música no Coração e a Super Bock, relativa ao festival de música, tinha acabado.

Desde então, a Lusa questionou várias vezes a marca sobre a situação, tendo a Super Bock remetido a divulgação de qualquer decisão sobre o festival para mais tarde.

A Super Bock acredita que a pausa de um ano no SBSR "permitirá o regresso de um festival ainda mais forte e especial, oferecendo, assim, uma experiência memorável a todos os festivaleiros", e remete para breve mais novidades sobre a 29.ª edição.

Desde a 1.ª edição, o SBSR realizou-se em vários locais. Em 1995 aconteceu na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Depois disso decorreu, entre outros, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no Parque Tejo e no Parque das Nações, ambos em Lisboa, e na Herdade do Cabeço da Flauta, próximo da praia do Meco, em Sesimbra.

