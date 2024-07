O Super Bock Super Rock (SBSR) está de regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, perto da Praia do Meco, no distrito de Setúbal, entre quinta-feira e sábado, para "três dias de música autêntica".

Nesta edição, o recinto abre às 16:00 e os concertos voltam a dividir-se em três palcos.

A banda italiana Måneskin, vencedora do festival Eurovisão da Canção em 2021, é cabeça de cartaz do primeiro dia, quinta-feira, e, de acordo com o promotor Luís Montez, da Música do Coração, era um dos nomes mais pedidos pelo público para o festival.

Participantes no programa "X Factor" italiano, editaram o primeiro álbum, "Il Ballo della Vita", em 2018, e o mais recente, "Rush!", no ano passado.

Nomeados para prémios Grammy, BRIT, NME e Kerrang, adquiriram dimensão mundial com o disco "Teatro d'Ira, Vol. 1" e com a vitória no Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Zitti e buoni".

O álbum mais recente da banda, "Rush", foi editado no início do ano passado.

Na quinta-feira, além dos Måneskin atuam também no palco principal do festival Alice Merton, Tom Morello, Royal Blood e a DJ Nina Kraviz.

Os outros dois palcos vão acolher as atuações dos Capitão Fausto, do ex-Arcade Fire Will Butler com a banda Sister Squares, de Marc Rebillet, de New Max, de Anna Prior e de Victoria.

O segundo dia do 28.º SBSR, sexta-feira, fica marcado pela estreia em palcos nacionais de 21 Savage, outro dos nomes mais pedidos pelo público, que estará no festival no âmbito da digressão de apresentação de "American Dream", álbum editado no início deste ano e que é a banda sonora de um filme sobre a vida do 'rapper', que nasceu no Reino Unido e emigrou aos sete anos para os Estados Unidos.

Em "American Dream: The 21 Savage Story", o músico e ator Donald Glover e Caleb Mc Laughlin, um dos miúdos da série "Stranger Things", vestem a pele de 21 Savage.

No palco principal, também na sexta-feira, atuam ainda Mahalia, Slow J e o DJ Black Coffee.

O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda atuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

O 'rapper' britânico Stormzy é o cabeça de cartaz do último dia, sábado, mas o destaque vai para o regresso dos portugueses Mind Da Gap.

O trio Ace, Presto e Serial, uma das referências do 'rap' português, voltam a juntar-se ao vivo após dez anos sem subirem a palco, para um concerto que deverá ser único e que contará com alguns convidados.

Formados no Porto em 1993 como Da Wreckas, os Mind Da Gap decidiram em 2016 pôr um ponto final na carreira, ao longo da qual editaram seis álbuns de originais, o último dos quais em 2012.

"O grosso do [alinhamento do] concerto está definido à partida pelas músicas que tiveram mais sucesso, e continuam a ter mais 'views' [visualizações] e mais escutas", revelou Ace, numa conversa do trio com a agência Lusa este mês.

Os três vão "tentar meter músicas um bocado mais fora do baralho", mas como o tempo de atuação é limitado, dará sobretudo "para o que seria um 'greatest hits' de Mind Da Gap".

Ou seja, no alinhamento não deverão faltar temas como "Dedicatória", "És como um dom", "Bazamos ou ficamos", "Não pára", "Todos gordos", "Não stresses" ou "És onde quero estar".

No sábado, o palco principal do SBSR acolhe ainda Vulfpeck e DJ Fisher.

Nos outros dois palcos atuam Hause Plants, Anna Calvi, D4VD, Kneecap, Diana Oliveira e Partiboi69.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

"O ideal é ir de comboio até Coina e depois há um autocarro que pára à porta", recordou Luís Montez, lembrando que a viagem de comboio está incluída nas áreas abrangidas pelo passe Navegante.

Além disso, à porta do recinto, que tem capacidade para 25 mil pessoas, há um ponto de TVDE e "uma área de estacionamento incrível, uma obra notável da Câmara Municipal de Sesimbra, que vai estar iluminada e com arrumadores".

"Para mitigar os engarrafamentos à saída, depois dos 'headliners' [cabeças de cartaz], temos sempre um DJ no palco principal", salientou o promotor.

Ao lado do recinto há uma zona de campismo, gratuita para os portadores de passe de três dias, que abre às 10:00 de quinta-feira e encerra às 17:00 de domingo.

"Quem não comprou passe e não queira ir para casa [depois dos concertos] pode comprar uma noite no campismo", disse Luís Montez.

Entre quinta-feira e sábado, a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10:00 e as 19:00.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no 'site' oficial do festival em www.superbocksuperrock.pt.

